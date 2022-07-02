В субботу, 2 июня, по Николаеву и пригороду прилетело как минимум семь ракет, запущенных российскими оккупантами.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона «UAразом».
Они попали в поля, предприятия (одно из них — по производству кирпичей).
На вопрос журналистов о том, почему город активно начали обстреливать ракетами, Виталий Ким пошутил:
«Могу пошутить, что новый командующий российской армии какой-то космонавт. Он, наверное, знает только, как запускать ракеты», — отметил он.
Напомним, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что каждая российская ракета, которая прилетает в гражданскую инфраструктуру в украинских городах, в разы ускоряет принятие странами Запада решений о помощи Украине в войне с РФ.
В субботу, 2 июня, по Николаеву и пригороду прилетело как минимум семь ракет, запущенных российскими оккупантами.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона «UAразом».
Они попали в поля, предприятия (одно из них — по производству кирпичей).
На вопрос журналистов о том, почему город активно начали обстреливать ракетами, Виталий Ким пошутил:
«Могу пошутить, что новый командующий российской армии какой-то космонавт. Он, наверное, знает только, как запускать ракеты», — отметил он.
Напомним, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что каждая российская ракета, которая прилетает в гражданскую инфраструктуру в украинских городах, в разы ускоряет принятие странами Запада решений о помощи Украине в войне с РФ.