В субботу, 2 июня, по Николаеву и пригороду прилетело как минимум семь ракет, запущенных российскими оккупантами.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона «UAразом».

Они попали в поля, предприятия (одно из них — по производству кирпичей).

На вопрос журналистов о том, почему город активно начали обстреливать ракетами, Виталий Ким пошутил:

«Могу пошутить, что новый командующий российской армии какой-то космонавт. Он, наверное, знает только, как запускать ракеты», — отметил он.