Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что каждая российская ракета, которая прилетает в гражданскую инфраструктуру в украинских городах, в разы ускоряет принятие странами Запада решений о помощи Украине в войне с РФ.

Об этом Алексей Арестович заявил во время традиционного вечернего прямого эфира с Марком Фейгиным.

— Они сидят в своей Москве, думают, надо что-то делать. Что? Начинают перебирать варианты, на которые еще способны Вооруженные силы РФ в путинском исполнении, путинского режима. Что там можно сделать с хохлами? Единственное, что остается — бить крылатыми ракетами, единственными средствами, которыми они нас превосходят, потому что у нас просто нет их на вооружении. Бить по каким-то там объектам, в частности, по гражданским. Это элементарный террор. Потому что по принципу: «надо же что-то делать». Это не того масштаба террор, чтобы нас поломать, мы не поломаемся при любом масштабе. Не того масштаба, чтобы понести серьезные потери или создать какие-то проблемы. Но делать что-то надо. Путин вызывает и спрашивает: «А что вы делаете?». Ему говорят: «Мы поражаем цели, смотрите». Они же говорят, что это радиолокационная станция, завод и прочее. Резонанс такой, что Путину пришлось самому лично оправдываться за это, это не простая вещь, - сказал Алексей Арестович.

По его мнению, россияне не остановятся, пока не израсходуют запас ракет, который есть на авиабазах, либо пока не поймут, что неэффективно бомбить украинские города, поскольку это приводит лишь к ускорению помощи от Запада.

— Паузы не будет до тех пор, пока они не измотают свои экипажи, которые их запускают. Второе, не закончится, на время, запас, который подвезли на авиабазы. И третье, пока аналитики не скажут: «Ребята, это на самом деле нифига не эффективно, единственное, к чему приводит, так это к ускорению помощи запада». Мы не могли добиться перехода разговоров о ПВО в практическую плоскость в самые тяжелые дни этой войны, не получалось, не давали. А теперь, когда ударили по Кременчугу, в тот же день сказали «да». И вперед, и поехало. С Германией чуть раньше заключили, но по крайней мере публично объявили. И помощь эта будет усиливаться, - сказал Алексей Арестович.

Советник главы ОП считает, что ракетный террор — это стратегия, которой придерживается политическое командование РФ.

— Работают по принципу: Политическое командование вызывает военных и говорит: Ну что вы делаете, придурки?». «Ну у них так сложно, логистика…». «Ну давайте ракетами пульнем». В данном случае это стратегия. Она какое-то время продлится. После оценки того, что израсходовано, например, 300 миллионов долларов или полтора миллиарда на три недели ракетного террора и ничего из этого не получилось - давайте на этом заканчивать, потому что ракеты пригодятся для других мест, да и не эффективно это все, да и вызывает ускорение помощи Украине со стороны Запада. Каждая попавшая ракета ускоряет решение. Как они, эти идиоты, этого не видят? Потому что они же, пытаясь разрушать наши дома, очень сильно проигрывают по стратегическому ведению этой войны. Те решения, которые принимаются, могли быть приняты на месяц - на два позже, в их пользу это было бы. Но они лупят по нам, ускоряя это все критически, критически для них. У меня ощущение, что мы воюем с идиотами. Я смотрю какие решения и как они принимают — это просто… Они настолько оторваны от реальности, что 95% их решения оправданы логикой их внутренней политической машины, а не взаимодействием с реальностью. Это ужасно весело, если бы не было так печально для тех, кто погиб, - сказал Алексей Арестович.

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