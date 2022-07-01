У России не хватает ресурсов для борьбы с нарастающим движением сопротивления в Херсонской области, участники которого убивают коллаборантов и дают наводки ВСУ.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.

Аналитики Вашингтона говорят, что южные партизаны будут доставлять россиянам все больше проблемы с каждым днем.

— Россия стоит перед лицом растущей активности партизан на юге Украины, — отметила директор американской разведки.

В свою очередь телеканал CNN, ссылаясь на американских чиновников, пишет, что ряд покушений на коллаборантов в Херсоне в течение последних недель доказали, что сопротивление Москве в данном регионе только растет. Пока это отдельные инциденты, однако они перерастут в широкую повстанческую борьбу, которую россияне не смогут взять под контроль.

— Соединенные Штаты считают, что у России недостаточно сил в Херсоне для эффективной оккупации и контроля над регионом, — заключают журналисты.

Дополнительное давление на россиян в этой области создают украинские войска, которые не перестают наносить контрудары сразу с нескольких сторон, освобождая село за селом.

Напомним, одним из последних ярких успехов партизан в Херсоне стала ликвидация государственного изменника Дмитрия Савлученко, согласившегося сотрудничать с Россией.