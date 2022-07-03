Кадыровские чеченцы уничтожили мечеть в Северодонецке Луганской области. Во время атаки на храм погибли мирные жители города, которые там укрывались.

Об этом сообщил имам исламской общины, руководитель культурного центра «Бисмилля» Тимур Беридзе.

— Тиктокеры Кадырова, находясь еще в Рубежном, имели информацию, что в Северодонецке есть мечеть. Вместо того чтобы не трогать дом Аллаха, считая себя верующими, открыли огонь по зданию утром, увидев скопление народа во дворе мечети, которое набирало воду из скважины. Убили более 20 невинных людей из соседних домов, живших в мечети, считая ее более безопасным местом, — сообщил Тимур Беридзе.

По его словам, после того, как кадыровцы разрушили мечеть, они решили оцепить место, чтобы дождаться пропагандистских журналистов, которые обвинят украинских воинов в уничтожении здания.

Ранее сообщалось, что оккупанты сожгли все книги из библиотеки храма ВЦУ Петра Могилы в Мариуполе.