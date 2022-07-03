Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полной оккупации всей Луганской области.

РосСМИ со ссылкой на Минобороны РФ пишут, что Владимиру Путину сообщили о якобы полном контроле над Лисичанском со стороны россиян.

Кроме Лисичанска россияне якобы захватили Белогоровку, Новодружеск, Малорязанцево и Белую гору.

Ранее американский Институт исследования войны доложил, что россияне, вероятно, установят контроль над территорией Луганской области в ближайшие дни.