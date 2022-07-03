Украинские военные покинули Лисичанск Луганской области. ВСУ отошли с занимаемых позиций.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

— В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям, — говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркивают, что решение об отходе с позиций в Лисичанске было принято для сохранения жизни украинских военных.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полной оккупации всей Луганской области.