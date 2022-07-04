В Одесской области обнаружили четырех погибших дельфинов.

Об этом сообщил эколог и доктор биологических наук Иван Русев.

Три мертвых дельфина-азовки обнаружили в Национальном природном парке «Тузловские лиманы», а дельфина белобочку — неподалеку от нацпарка.

Как рассказал Иван Русев, всего с начала полномасштабного вторжения именно из-за войны погибли около трех тысяч дельфинов. Также он отметил, что млекопитающие страдают от работы гидролокаторов, которыми оборудованы российские суда.

— В результате использования гидролокаторов создаются мощные звуки, которые негативно влияют на здоровье животных: дельфины попадают в зону облучения навигационных приборов судов, что выводит из строя их органы навигации и эхолокации. Страдают дельфины также и от мощных взрывов во время бомбардировки, которое продолжается уже несколько дней подряд. При поражении органов навигации и слуха, дельфины не могут применить эхолокацию, то есть они становятся фактически «слепыми», — сообщил Иван Русев.

Как сообщалось, три тысячи погибших дельфинов — это приблизительная оценка ученых. У специалистов нет возможности обследовать значительные территории побережья во время войны, следовательно, они не могут подтвердить точное количество пострадавших животных. Русев призывает передавать ученым любую информацию о погибших дельфинах, желательно присылать фотографии с координатами, где нашли животное.