В России на частный дом в Таганроге Ростовской области упал беспилотник, вызвав пожар.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на росСМИ.

Губернатор области Василий Голубев подтвердил, что на дом упал именно беспилотник. По словам чиновника, никто не пострадал. Тип аппарата, причины его падения и принадлежность устанавливаются, заявил он. Оружия или боеприпасов на БПЛА не было, добавил он.

В свою очередь, народный депутат Украины Алексей Гончаренко написал, что россияне сбили собственный летательный аппарат.

«В Таганроге рашисты сбили свой же беспилотник над частным домом. После этого начался пожар. Вторая армия мира уже сама с собой воюет», — отметил он.

Напомним, утром 5 июля российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву. Около 7 утра в городе прогремело несколько громких взрывов.