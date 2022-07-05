Российские войска утром 5 июля запустили по городу Баштанка Николаевской области шесть ракет, три из них сбила ПВО.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

— Небольшой город Баштанка, только за утро, атакован шестью вражескими ракетами, три из них сбиты. Снова прилет в район админздания. Обстреляны также Широковская, Ингульская, Березнеговатская и Галицыновская громады — разрушение частных жилых домов. Информация о пострадавших, к счастью, не поступала, — отметила она.

Напомним, утром 5 июля российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву. Около 7 утра в городе прогремело несколько громких взрывов.