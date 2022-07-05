Российские войска нанесли авиаудар парой вертолетов «Аллигатор» Ка-52 возле населенного пункта Терновка.
Об этом сегодня, 5 июля, во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
Кроме того, оккупанты вели разведку возле населенных пунктов Таврическое и Посад-Покровское при помощи беспилотника.
Было сказано, что на Криворожском направлении оккупанты усиливаются за счет перемещения к двух БТГ воздушно-десантным войск с Бахмутского направления.
На Южнобугском и Таврическом направлениях россияне сосредоточились на обороне и удержании временно занятых ими позиций.
Как сообщалось, сегодня, 5 июля, в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками был уничтожен ДК «Корабельный» в Николаеве.
Российские войска нанесли авиаудар парой вертолетов «Аллигатор» Ка-52 возле населенного пункта Терновка.
Об этом сегодня, 5 июля, во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
Кроме того, оккупанты вели разведку возле населенных пунктов Таврическое и Посад-Покровское при помощи беспилотника.
Было сказано, что на Криворожском направлении оккупанты усиливаются за счет перемещения к двух БТГ воздушно-десантным войск с Бахмутского направления.
На Южнобугском и Таврическом направлениях россияне сосредоточились на обороне и удержании временно занятых ими позиций.
Как сообщалось, сегодня, 5 июля, в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками был уничтожен ДК «Корабельный» в Николаеве.