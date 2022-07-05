Днем 5 июля российская авиация атаковала ракетами Х-59 портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска.
Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
По его словам, все три ракеты были уничтожены украинскими силами ПВО.
Напомним, что 5 июля в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками, был уничтожен ДК «Корабельный» в Николаеве.
Днем 5 июля российская авиация атаковала ракетами Х-59 портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска.
Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
По его словам, все три ракеты были уничтожены украинскими силами ПВО.
Напомним, что 5 июля в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками, был уничтожен ДК «Корабельный» в Николаеве.