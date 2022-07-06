Оккупанты захватили в Мариуполе 2 иностранных судна – либерийской компании Smarta Shipping и панамское Blue Star – россияне заявили, что теперь они являются «государственной собственностью».

Об этом пишет Reuters

«Поддерживаемые Россией сепаратисты захватили два судна под иностранным флагом в портовом городе Мариуполь на востоке Украины, заявив, что теперь они являются «государственной собственностью, - говорится в публикации

Первое захваченное судно принадлежит либерийской компании Smarta Shipping и прибыло в порт Мариуполя 21 февраля для загрузки грузом металла.

Российские оккупанты месяц держали в плену 19 членов экипажа, но впоследствии освободили их.

Второе судно – панамское Blue Star. Когда оно прибыло в Мариуполь, не сообщается.