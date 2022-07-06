За сутки вторника оккупанты обстреляли 5 громад, находящихся на границе с РФ, сообщает глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

— Россияне обстреляли пять пограничных громад. С восьми утра по Новослободской громаде было 10 приходов из миномета. Повреждены 2 домовладения, выбиты окна и линии электропередач. С восьми утра было 7 минометных прилетов по Белопольской громаде. Шалыгинска громада - 3 прилета в полдень, - написал Дмитрий Живицкий втелеграм-канале.

Также сообщается, что «почти с полпервого начался обстрел из стрелкового оружия и минометов Краснопольской громады. Ближе к 17 и к 19 – еще два обстрела, оба по 5 мин. Поврежден состав минудобрений. В пятнадцать было 15 минометных приходов по Шалыгинской громаде».

В 17.30 оккупанты обстреляли минами Середино-Будскую громаду. Почти в 20.00 беспилотники сбросили взрывчатки над Шалыгинской громадой.