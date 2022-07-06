В течение последних суток в Николаевской области вследствие обстрелов россиян погибли двое человек.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Один человек погиб днем, 5 июля, ориентировочно в 11:20, в результате обстрелов села Заселье Первомайской громады.

Ночью, 6 июля, с 02:20 были обстрелы села Нечаянное Нечаянской громады. По предварительной информации, один человек погиб.

Также утром и днем, 5 июля, были обстрелы Широковской громады. Поврежден один жилой дом, разрушен один жилой дом, сгорел трактор. Потерпевших нет. Ночью в этот же день также были обстрелы, преимущественно за пределами населенных пунктов. Потерпевших тоже нет.

В Березнеговатской громаде продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Также 5 июля, ориентировочно в 11:56, зафиксированы обстрелы аквазоны Очаковской громады.

Около 12:22, 5 июля, в результате обстрелов Куцурубской громады за пределами населенного пункта загорелся сухостой. Между населенными пунктами повреждены две электроопоры.

Днем, 5 июля, около 13:00, был обстрелян поселок Квитневое Первомайской громады. В результате вспыхнули поля с урожаем.

Напомним, 5 июля в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками был уничтожен ДК «Корабельный» в Николаеве.