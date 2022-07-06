В ночь на 6 июля над Одесской областью сбили две ракеты, запущенные россиянами по Николаевщине.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он уточнил, что 6 июля около 03:20 воины зенитного ракетного подразделения Воздушного командования «Юг» уничтожили две российские крылатые ракеты морского базирования типа «Калибр», которыми враг пытался атаковать Николаевщину.

Ракеты были выпущены из российской подводной лодки в акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, что украинские защитники с воздуха ударили по опорным пунктам врага в районе Благодатного.