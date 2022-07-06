Украинские защитники с воздуха ударили по опорным пунктам врага в районе Благодатного.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Единичными и парными вражескими вертолетными ударами Ка-52 атакована переправа через Ингулец на севере Херсонщины и дважды район освобожденной Ивановки. Потерь нет. Во время воздушного боя над Херсонщиной один из тройки вражеских истребителей пытался поразить управляемыми ракетами «воздух-воздух» пару наших штурмовиков. Успеха не имел. Тем временем наши авиаторы вертолетами и штурмовиками нанесли 2 авиационных удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного. Результаты доразведываются», — говорится в сообщении.