Украинские защитники с воздуха ударили по опорным пунктам врага в районе Благодатного.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
«Единичными и парными вражескими вертолетными ударами Ка-52 атакована переправа через Ингулец на севере Херсонщины и дважды район освобожденной Ивановки. Потерь нет. Во время воздушного боя над Херсонщиной один из тройки вражеских истребителей пытался поразить управляемыми ракетами «воздух-воздух» пару наших штурмовиков. Успеха не имел. Тем временем наши авиаторы вертолетами и штурмовиками нанесли 2 авиационных удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного. Результаты доразведываются», — говорится в сообщении.
Ракетно-артиллерийские и другие подразделения ВСУ при отработке огневых задач нанесли урон врагу в количестве:
В корабельной группировке вражеского флота уменьшено количество ракетных носителей — 3 надводных, 2 подводных и 1 ВДК. Общее снаряжение — 32 крылатых ракеты.
Напомним, украинские воины показали уничтожение российских реактивных систем залпового огня «Ураган».
Украинские защитники с воздуха ударили по опорным пунктам врага в районе Благодатного.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
«Единичными и парными вражескими вертолетными ударами Ка-52 атакована переправа через Ингулец на севере Херсонщины и дважды район освобожденной Ивановки. Потерь нет. Во время воздушного боя над Херсонщиной один из тройки вражеских истребителей пытался поразить управляемыми ракетами «воздух-воздух» пару наших штурмовиков. Успеха не имел. Тем временем наши авиаторы вертолетами и штурмовиками нанесли 2 авиационных удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного. Результаты доразведываются», — говорится в сообщении.
Ракетно-артиллерийские и другие подразделения ВСУ при отработке огневых задач нанесли урон врагу в количестве:
В корабельной группировке вражеского флота уменьшено количество ракетных носителей — 3 надводных, 2 подводных и 1 ВДК. Общее снаряжение — 32 крылатых ракеты.
Напомним, украинские воины показали уничтожение российских реактивных систем залпового огня «Ураган».