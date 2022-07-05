Украинские воины показали уничтожение российских реактивных систем залпового огня «Ураган».

Об этом сообщает пресс-служба Сил специальных операций

«Благодаря слаженной работе операторов ССО Украины и дружественного подразделения артиллеристов было уничтожено несколько единиц РСЗО «Ураган» Оккупанты завезли свои РСЗО «Ураганы» и всю необходимую технику для их эксплуатации в очень удобное для себя, как они думали, место. И уже, к сожалению, традиционно готовились обстреливать позиции сил обороны. И что самое ужасное – бить по мирному населению», - говорится в сообщении.