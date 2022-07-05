Россияне заполняют штат ЗАЭС работниками «Росэнергоатома», так как украинские специалисты не работают с оккупантами.

Информацию верифицировали Силы специальных операций.

Разведданные ССО утверждают, что захватчики пытаются подкупить украинцев повышенными зарплатами либо путевкой в оккупированной Крым, однако коллаборантов найти не получается. Поэтому они решили заменить штат завезенными людьми из самой России, после чего к осени станцию отлючат от украинской сети. Всем неугодным работникам с украинским гражданством угрожают.

— Заметим, что такая ситуация у оккупантов и по другим отраслям. Так не идут на сотрудничество и не оформляют новые трудовые договоры работники ГСЧС. Захваченную железную дорогу обслуживают работники Крымской железной дороги, ведь местные в подавляющем большинстве отказались. Для обеспечения жильем переселенных лиц россияне проводят инвентаризацию жилья в оккупированных городах с последующим расселением в квартире покинувших город. Чтобы мотивировать россиян на переезд на оккупированную Украину, переселенцы получают премию в 8,5 тыс. рублей, — акцентировали в ССО.

Как сообщалось, в прошлом месяце получилось вернуть связь между оккупированной Запорожской АЭС и МАГАТЭ.