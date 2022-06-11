Возобновлена связь между серверами временно оккупированной Запорожской АЭС по контролю над ядерным материалом и МАГАТЭ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Там напомнили, что связь была потеряна 30 мая, когда российские оккупанты отключили в Энергодаре Водафон. Именно с этим мобильным оператором Международное агентство по атомной энергии имеет контракт на передачу данных.

«Однако все данные за этот период были сохранены на защищенных серверах ЗАЭС и непосредственно после обновления связи их передали в МАГАТЭ. О чем от Агентства поступило соответствующее сообщение», — говорится в сообщении.

Именно отсутствие у МАГАТЭ этих данных и невозможность их получить привычным способом, генеральный директор МАГАТЭ называл основной причиной необходимости персонально посетить ЗАЭС.

Напомним, 5 июня в 5:30 утра крылатая ракета оккупантов критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС.