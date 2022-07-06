С 24 февраля в Николаеве в результате обстрелов со стороны российских войск были разрушены или повреждены 409 многоэтажных и 536 частных домов.

Об этом на брифинге в «Украинском медиа-центре» рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Сумма ущерба, которую захватчики нанесли коммунальным объектам Николаева, составляет уже больше 620 миллионов гривен.

Разрушены или повреждены:

48 учебных заведений

42 коммунальных учреждения

15 учреждений культуры

12 лечебных учреждений

Также разрушениям подверглись 409 многоэтажки, 5 из них не подлежат восстановлению. Также разрушены 536 домов частного сектора, 36 из которых – полностью.

В городе на сегодняшний день погиб 121 человек (один ребенок), 534 человека были ранены (шесть детей).

Напомним, Александр Сенкевич также рассказал, что в здании дворца культуры в Корабельном районе не было никакого военного объекта. На видео, которые были опубликованы в соцсетях после ракетного удара, видны детские костюмы, музыкальные инструменты, но ни одного признака, что там были военные.