В здании дворца культуры в Корабельном районе не было никакого военного объекта. На видео, которые были опубликованы в соцсетях после ракетного удара, видны детские костюмы, музыкальные инструменты, но ни одного признака, что там были военные.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич на брифинге в Украинском медиацентре.

— По видео видны детские костюмы, музыкальные инструменты, разрушенный зрительный зал. И что-то там не видно ни одного военного объекта, пушки или танка. Конечно, сразу после взрыва разные люди, горожане сделали видео, выложили в телеграмм-каналах, даже до официальной публикации. Но на всех этих видео видно, что нет там военных или людей, связанных с военными. Пострадали три человека — охранник, завхоз и кто-то еще, кто там был, — отметил мэр.

Напомним, что 5 июля в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками был уничтожен ДК «Корабельный» в Николаеве.