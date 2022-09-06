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Утром 6 сентября в небе над Николаевской областью силы ПВО уничтожили четыре крылатых ракеты Х-101.
Об этом сообщили в воздушном командовании «Юг».
Ракеты обнаружили и уничтожили 6 сентября в промежуток времени с 07:00 до 08:00.
Пуски крылатых ракет осуществлялись из российского стратегического бомбардировщика Ту-95МС из северной части Каспийского моря.
Всего утром Воздушные силы Украины сбили один вертолет оккупантов Ка-52 и пять из шести высокоточных ракет, выпущенных с Каспийского моря.
— Утро начинается с хороших новостей: сбит еще один вертолет оккупантов Ка-52 зенитно-ракетными войсками воздушных сил. Также во время воздушной тревоги, раздававшейся утром в большинстве областей страны, были сбиты пять из шести ракет оккупантов класса Х-101, которые считаются высокоточными, — сообщил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Напомним, вчера вечером в небе над Николаевской областью украинская противовоздушная оборона сбила две вражеские авиационные ракеты.
Кроме того, в районе Новогригоровки Николаевской области Вооруженные силы уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.
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Утром 6 сентября в небе над Николаевской областью силы ПВО уничтожили четыре крылатых ракеты Х-101.
Об этом сообщили в воздушном командовании «Юг».
Ракеты обнаружили и уничтожили 6 сентября в промежуток времени с 07:00 до 08:00.
Пуски крылатых ракет осуществлялись из российского стратегического бомбардировщика Ту-95МС из северной части Каспийского моря.
Всего утром Воздушные силы Украины сбили один вертолет оккупантов Ка-52 и пять из шести высокоточных ракет, выпущенных с Каспийского моря.
— Утро начинается с хороших новостей: сбит еще один вертолет оккупантов Ка-52 зенитно-ракетными войсками воздушных сил. Также во время воздушной тревоги, раздававшейся утром в большинстве областей страны, были сбиты пять из шести ракет оккупантов класса Х-101, которые считаются высокоточными, — сообщил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Напомним, вчера вечером в небе над Николаевской областью украинская противовоздушная оборона сбила две вражеские авиационные ракеты.
Кроме того, в районе Новогригоровки Николаевской области Вооруженные силы уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга