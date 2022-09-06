Утром 6 сентября в небе над Николаевской областью силы ПВО уничтожили четыре крылатых ракеты Х-101.

Об этом сообщили в воздушном командовании «Юг».

Ракеты обнаружили и уничтожили 6 сентября в промежуток времени с 07:00 до 08:00.

Пуски крылатых ракет осуществлялись из российского стратегического бомбардировщика Ту-95МС из северной части Каспийского моря.

Всего утром Воздушные силы Украины сбили один вертолет оккупантов Ка-52 и пять из шести высокоточных ракет, выпущенных с Каспийского моря.

— Утро начинается с хороших новостей: сбит еще один вертолет оккупантов Ка-52 зенитно-ракетными войсками воздушных сил. Также во время воздушной тревоги, раздававшейся утром в большинстве областей страны, были сбиты пять из шести ракет оккупантов класса Х-101, которые считаются высокоточными, — сообщил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Напомним, вчера вечером в небе над Николаевской областью украинская противовоздушная оборона сбила две вражеские авиационные ракеты.

Кроме того, в районе Новогригоровки Николаевской области Вооруженные силы уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.