Вчера, 5 сентября, в районе Новогригоровки Николаевской области Вооруженные силы уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Отмечается, что при попытке россиян атаковать наши позиции был открыт огонь на поражение и уничтожен ударный вражеский «Аллигатор».

Такой вертолет стоит около 16 миллионов долларов.

Также в течение боевого дня, в районе Высокополья, продолжалась разведывательная деятельность россиян с помощью беспилотного шпиона «Орлан-10». Точным выстрелом зенитного ракетного подразделения лазутчик был уничтожен.

А во время ракетной атаки по освобожденным территориям Херсонщины, в районе Андреевки, силами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты Х-59.