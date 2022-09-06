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Вчера, 5 сентября, в районе Новогригоровки Николаевской области Вооруженные силы уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Отмечается, что при попытке россиян атаковать наши позиции был открыт огонь на поражение и уничтожен ударный вражеский «Аллигатор».
Такой вертолет стоит около 16 миллионов долларов.
Также в течение боевого дня, в районе Высокополья, продолжалась разведывательная деятельность россиян с помощью беспилотного шпиона «Орлан-10». Точным выстрелом зенитного ракетного подразделения лазутчик был уничтожен.
А во время ракетной атаки по освобожденным территориям Херсонщины, в районе Андреевки, силами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты Х-59.
Напомним, вчера вечером в небе над Николаевской областью украинская противовоздушная оборона сбила две вражеские авиационные ракеты.
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Вчера, 5 сентября, в районе Новогригоровки Николаевской области Вооруженные силы уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Отмечается, что при попытке россиян атаковать наши позиции был открыт огонь на поражение и уничтожен ударный вражеский «Аллигатор».
Такой вертолет стоит около 16 миллионов долларов.
Также в течение боевого дня, в районе Высокополья, продолжалась разведывательная деятельность россиян с помощью беспилотного шпиона «Орлан-10». Точным выстрелом зенитного ракетного подразделения лазутчик был уничтожен.
А во время ракетной атаки по освобожденным территориям Херсонщины, в районе Андреевки, силами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты Х-59.
Напомним, вчера вечером в небе над Николаевской областью украинская противовоздушная оборона сбила две вражеские авиационные ракеты.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга