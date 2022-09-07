На юге Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 30 российских военных и уничтожили в Херсонской области баржу с боевой техникой и личным составом в районе Голой Пристани.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг».

— Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано огневое поражение районов сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники врага и пунктов управления. При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани, уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы, говорится в сообщении.

Подтвержденные потери врага составляют 30 российских военных и две боевые машины пехоты. На юге силы противовоздушной обороны сбили российский вертолет К-52, когда он пытался атаковать украинские позиции.

Также украинские военные в Бериславском районе Херсона уничтожили вражеский склад с боеприпасами.

По данным ОК Юг, обстановка в южнобузской операционной зоне остается стабильно напряженной, но контролируется Силами обороны. Враг пытается удерживать занимаемые рубежи, одновременно нанося ракетно-артиллерийские и авиационные удары как по позициям Сил обороны, так и по мирным населенным пунктам.

Как сообщалось, вчера, 6 сентября, зенитно-ракетные подразделения ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25, который наносил авиационные удары в направлении Белогорки, Костромки и Сухого Ставка на Херсощине и Безымянного в Николаевской области.