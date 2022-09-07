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Вчера, 6 сентября, зенитно-ракетные подразделения ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25, который наносил авиационные удары в направлении Белогорки, Костромки и Сухого Ставка на Херсощине и Безымянного в Николаевской области.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
«Пытаясь удержать занимаемые рубежи, враг в очередной раз применил тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. За что и щедро уплатил штурмовиком. Су-25 точно досрочно приземлен нашими зенитно-ракетными подразделениями», — говорится в сообщении.
Стоимость такого самолета составляет около 11 миллионов долларов.
Также в Николаевском районе сбили беспилотник-шпион «Орлан-10». Всего на Южнобужском направлении за прошедшие сутки россияне совершили 34 вылета БпЛА, сообщает Генштаб.
Напомним, утром 6 сентября в небе над Николаевской областью силы ПВО уничтожили четыре крылатых ракеты Х-101.
Также в районе Новогригоровки Николаевской области Вооруженные силы уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.
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Вчера, 6 сентября, зенитно-ракетные подразделения ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25, который наносил авиационные удары в направлении Белогорки, Костромки и Сухого Ставка на Херсощине и Безымянного в Николаевской области.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
«Пытаясь удержать занимаемые рубежи, враг в очередной раз применил тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. За что и щедро уплатил штурмовиком. Су-25 точно досрочно приземлен нашими зенитно-ракетными подразделениями», — говорится в сообщении.
Стоимость такого самолета составляет около 11 миллионов долларов.
Также в Николаевском районе сбили беспилотник-шпион «Орлан-10». Всего на Южнобужском направлении за прошедшие сутки россияне совершили 34 вылета БпЛА, сообщает Генштаб.
Напомним, утром 6 сентября в небе над Николаевской областью силы ПВО уничтожили четыре крылатых ракеты Х-101.
Также в районе Новогригоровки Николаевской области Вооруженные силы уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга