Вчера, 6 сентября, зенитно-ракетные подразделения ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25, который наносил авиационные удары в направлении Белогорки, Костромки и Сухого Ставка на Херсощине и Безымянного в Николаевской области.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

«Пытаясь удержать занимаемые рубежи, враг в очередной раз применил тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. За что и щедро уплатил штурмовиком. Су-25 точно досрочно приземлен нашими зенитно-ракетными подразделениями», — говорится в сообщении.

Стоимость такого самолета составляет около 11 миллионов долларов.

Также в Николаевском районе сбили беспилотник-шпион «Орлан-10». Всего на Южнобужском направлении за прошедшие сутки россияне совершили 34 вылета БпЛА, сообщает Генштаб.

Напомним, утром 6 сентября в небе над Николаевской областью силы ПВО уничтожили четыре крылатых ракеты Х-101.

Также в районе Новогригоровки Николаевской области Вооруженные силы уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.