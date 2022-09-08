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Служба безопасности Украины задержала еще одного корректировщика, который собирал и передавал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ в Николаеве.
Об этом сообщает пресс-центр Управления СБ в Николаевской области.
По данным следствия, предателем оказался 62-летний местный пенсионер. Он сам выступил с инициативой помогать врагу по идеологическим мотивам. Через мессенджеры и социальные сети передавал россиянам данные о:
Информацию посылал с привязкой к координатам и подробным описанием сопутствующей информации.
В настоящее время фигурант задержан, ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного Кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины).
Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли мобильный телефон и ноутбук с поличным.
Продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств, выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к правонарушению лиц.
Мероприятия по разоблачению предателя проводились сотрудниками СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Николаеве будут судить супругов-предателей: женщина собирала данные о ВСУ, выгуливая собаку, а мужчина был правоохранителем и искал информацию по телеграммам-каналам.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала мужчину, который предоставлял врагу точные координаты образовательных учреждений Николаева для ракетных обстрелов, а также собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на юге.
Также СБУ в ходе контрдиверсионной спецоперации в прифронтовых районах Николаевщины задержала агента главного управления генштаба ВС РФ. Им оказался житель Николаевщины, собиравший разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на южном направлении.
Ранее в Николаеве Служба безопасности Украины задержала участников агентурной сети России, которые готовили условия для проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп в город.
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Служба безопасности Украины задержала еще одного корректировщика, который собирал и передавал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ в Николаеве.
Об этом сообщает пресс-центр Управления СБ в Николаевской области.
По данным следствия, предателем оказался 62-летний местный пенсионер. Он сам выступил с инициативой помогать врагу по идеологическим мотивам. Через мессенджеры и социальные сети передавал россиянам данные о:
Информацию посылал с привязкой к координатам и подробным описанием сопутствующей информации.
В настоящее время фигурант задержан, ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного Кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины).
Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли мобильный телефон и ноутбук с поличным.
Продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств, выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к правонарушению лиц.
Мероприятия по разоблачению предателя проводились сотрудниками СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Николаеве будут судить супругов-предателей: женщина собирала данные о ВСУ, выгуливая собаку, а мужчина был правоохранителем и искал информацию по телеграммам-каналам.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала мужчину, который предоставлял врагу точные координаты образовательных учреждений Николаева для ракетных обстрелов, а также собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на юге.
Также СБУ в ходе контрдиверсионной спецоперации в прифронтовых районах Николаевщины задержала агента главного управления генштаба ВС РФ. Им оказался житель Николаевщины, собиравший разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на южном направлении.
Ранее в Николаеве Служба безопасности Украины задержала участников агентурной сети России, которые готовили условия для проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп в город.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга