Служба безопасности Украины задержала еще одного корректировщика, который собирал и передавал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-центр Управления СБ в Николаевской области.

По данным следствия, предателем оказался 62-летний местный пенсионер. Он сам выступил с инициативой помогать врагу по идеологическим мотивам. Через мессенджеры и социальные сети передавал россиянам данные о:

расположении военнослужащих и военных формирований ВСУ;

перемещении военной техники и средств поражения на территории Николаевской области.

Информацию посылал с привязкой к координатам и подробным описанием сопутствующей информации.

В настоящее время фигурант задержан, ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного Кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины).

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли мобильный телефон и ноутбук с поличным.

Продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств, выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к правонарушению лиц.

Мероприятия по разоблачению предателя проводились сотрудниками СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Николаеве будут судить супругов-предателей: женщина собирала данные о ВСУ, выгуливая собаку, а мужчина был правоохранителем и искал информацию по телеграммам-каналам.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала мужчину, который предоставлял врагу точные координаты образовательных учреждений Николаева для ракетных обстрелов, а также собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на юге.