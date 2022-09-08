На Харьковском направлении военные уволили более 20 населенных пунктов. В настоящее время украинские военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, сообщает Общественное.

— В рамках проведения оборонной операции на Харьковском направлении с целью восстановления утраченных территорий с начала недели ВСУ во взаимодействии с подразделениями Национальной гвардии, другими силовыми структурами ведут активные действия по определенным направлениям. В настоящее время военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении уволено более 20 населенных пунктов, - сказал Алексей Громов.

Ранее сообщалось, что украинские силы, вероятно, использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области, отвоевав около 400 квадратных километров территории.