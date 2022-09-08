Украинские силы, вероятно, использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области, отвоевав около 400 квадратных километров территории.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что украинские войска на юго-востоке Харьковской области используют передислокацию российских сил на юг, чтобы провести контрнаступление северо-западнее Изюма.

— Продолжающиеся в Херсонской области операции Украины заставили российские войска сосредоточиться на юге, что позволило украинским силам начать локализованные, но очень эффективные контратаки в районе Изюма. Российские блоггеры выразили обеспокоенность тем, что эта украинская контратака имеет целью перерезать наземные линии связи с российскими тыловыми районами в Купянске и Изюме, что позволит украинским войскам изолировать российские группировки в этих районах и вернуть себе значительные территории..

Аналитики ISW обратили внимание на паникующий и подавленный тон российских блоггеров, признававших значительные достижения Украины и утверждавших, что украинское контрнаступление на юге может отвлекать внимание от текущих действий в Харьковской области, которые они называют основным украинским усилием.

— Уровень шока и откровенное обсуждение украинских успехов российскими блоггерами говорит о масштабах неожиданности, достигнутой украинскими войсками, что, вероятно, успешно деморализует российские силы, — отмечает ISW.

Напомним, что вчера авиация ВСУ нанесла 13 ударов по логистическим и управленческим объектам российских войск на юге, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач.