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Украинские силы, вероятно, использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области, отвоевав около 400 квадратных километров территории.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Сообщается, что украинские войска на юго-востоке Харьковской области используют передислокацию российских сил на юг, чтобы провести контрнаступление северо-западнее Изюма.
— Продолжающиеся в Херсонской области операции Украины заставили российские войска сосредоточиться на юге, что позволило украинским силам начать локализованные, но очень эффективные контратаки в районе Изюма. Российские блоггеры выразили обеспокоенность тем, что эта украинская контратака имеет целью перерезать наземные линии связи с российскими тыловыми районами в Купянске и Изюме, что позволит украинским войскам изолировать российские группировки в этих районах и вернуть себе значительные территории..
Аналитики ISW обратили внимание на паникующий и подавленный тон российских блоггеров, признававших значительные достижения Украины и утверждавших, что украинское контрнаступление на юге может отвлекать внимание от текущих действий в Харьковской области, которые они называют основным украинским усилием.
— Уровень шока и откровенное обсуждение украинских успехов российскими блоггерами говорит о масштабах неожиданности, достигнутой украинскими войсками, что, вероятно, успешно деморализует российские силы, — отмечает ISW.
Напомним, что вчера авиация ВСУ нанесла 13 ударов по логистическим и управленческим объектам российских войск на юге, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач.
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Украинские силы, вероятно, использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области, отвоевав около 400 квадратных километров территории.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Сообщается, что украинские войска на юго-востоке Харьковской области используют передислокацию российских сил на юг, чтобы провести контрнаступление северо-западнее Изюма.
— Продолжающиеся в Херсонской области операции Украины заставили российские войска сосредоточиться на юге, что позволило украинским силам начать локализованные, но очень эффективные контратаки в районе Изюма. Российские блоггеры выразили обеспокоенность тем, что эта украинская контратака имеет целью перерезать наземные линии связи с российскими тыловыми районами в Купянске и Изюме, что позволит украинским войскам изолировать российские группировки в этих районах и вернуть себе значительные территории..
Аналитики ISW обратили внимание на паникующий и подавленный тон российских блоггеров, признававших значительные достижения Украины и утверждавших, что украинское контрнаступление на юге может отвлекать внимание от текущих действий в Харьковской области, которые они называют основным украинским усилием.
— Уровень шока и откровенное обсуждение украинских успехов российскими блоггерами говорит о масштабах неожиданности, достигнутой украинскими войсками, что, вероятно, успешно деморализует российские силы, — отмечает ISW.
Напомним, что вчера авиация ВСУ нанесла 13 ударов по логистическим и управленческим объектам российских войск на юге, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга