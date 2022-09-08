Фото для иллюстрации, автор: Константин Либеров

Вчера авиация ВСУ нанесла 13 ударов по логистическим и управленческим объектам российских войск на юге, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач.

Как сообщает Оперативное командование «Юг», в результате работы украинской артиллерии оккупанты потеряли:

108 военных

5 танков

3 реактивные системы залпового огня «Град»

15 единиц автобронетехники

10 гаубиц и орудий тяжелой артиллерии

120 мм миномет

2 пусковые установки С-400

радиолокатор наведения к С-300

два склада боеприпасов в Николаевском районе.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили в Херсонской области баржу с боевой техникой и личным составом в районе Голой Пристани.