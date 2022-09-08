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Вчера авиация ВСУ нанесла 13 ударов по логистическим и управленческим объектам российских войск на юге, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач.
Как сообщает Оперативное командование «Юг», в результате работы украинской артиллерии оккупанты потеряли:
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили в Херсонской области баржу с боевой техникой и личным составом в районе Голой Пристани.
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Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга
Вчера авиация ВСУ нанесла 13 ударов по логистическим и управленческим объектам российских войск на юге, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач.
Как сообщает Оперативное командование «Юг», в результате работы украинской артиллерии оккупанты потеряли:
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили в Херсонской области баржу с боевой техникой и личным составом в районе Голой Пристани.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга