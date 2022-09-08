Монархиня Великобритании Елизавета II сегодня, 8 сентября, на 97-м году умерла в шотландском имении Балморал после 70 лет правления.

Официальное заявление было сделано в Букингемском дворце.

Вокруг нее собралась ее семья, когда у королевы ухудшилось состояние здоровья.

Теперь трон перейдет к ее старшему сыну Чарльзу Первому, который должен возглавить страну в трауре в качестве нового короля и главы государства для 14 членов Содружества.

– Королева мирно умерла в Балморале сегодня днем. Новый король с женой останутся в Балморале в этот вечер и вернутся в Лондон завтра, говорится в заявлении Букингемского дворца.

Елизавета II приняла на себя правление еще в 1952 году и бессменно руководила страной семь десятилетий.

– С глубокой грустью мы узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. От имени От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования королевской семье, всему Соединенному Королевству и странам Содружества в связи с этой непоправимой утратой. Наши мысли и молитвы с вами , – отреагировал на смерть королевы Владимир Зеленский.

Как известно, в апреле прошлого года ушел из жизни муж королевы Елизаветы II принц Филипп.