В пятницу, 9 апреля, умер супруг британской королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский, принц Филипп. Ему было 99 лет.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте королевской семьи Великобритании.

«С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского», — говорится в публикации.

Отмечается, что принц Филипп мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке.