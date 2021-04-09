В пятницу, 9 апреля, умер супруг британской королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский, принц Филипп. Ему было 99 лет.
Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте королевской семьи Великобритании.
«С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского», — говорится в публикации.
Отмечается, что принц Филипп мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке.
Напомним, 17 февраля стало известно, что принц Филипп оказался в больнице Edward VII King. В Букингемском дворце утверждали, что супруга королевы госпитализировали в рамках «меры предосторожности».
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В пятницу, 9 апреля, умер супруг британской королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский, принц Филипп. Ему было 99 лет.
Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте королевской семьи Великобритании.
«С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского», — говорится в публикации.
Отмечается, что принц Филипп мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке.
Напомним, 17 февраля стало известно, что принц Филипп оказался в больнице Edward VII King. В Букингемском дворце утверждали, что супруга королевы госпитализировали в рамках «меры предосторожности».