МАГАТЭ готовит резолюцию по ситуации на Запорожской АЭС. В документе агентство хочет призвать Россию прекратить боевые действия вокруг станции.

Об этом сообщает Reuters.

Проект резолюции готовят Польша и Канада. Его представят на следующей неделе на заседании совета управляющих МАГАТЭ, состоящего из 35 стран.

— Агентство осуждает постоянные насильственные действия Российской Федерации на ядерных объектах в Украине, включая продолжающееся присутствие российских войск и персонала Росатома на Запорожской атомной электростанции, — говорится в сообщении.

МАГАТЭ хочет призвать Россию немедленно принять меры и прекратить все боевые действия на ядерных объектах Украины.

Ранее Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет по итогам своего визита на находящуюся под контролем россиян Запорожскую атомную электростанцию.