Вечером 11 сентября в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях наблюдаются массовые проблемы с электроснабжением.
Об этом свидетельствуют сообщения местных Телеграмм-каналов.
Это произошло после ракетных ударов в некоторых населённых пунктах указанных областей.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ракенный удар пришелся по инфраструктурному объекту.
— В результате удара – во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет воды – не работают насосы. Это подлая и циничная месть российского агрессора за успехи нашей армии на фронте, в частности - в Харьковской области, - отметил он.
Игорь Терехов добавил, что специалисты облэнерго и наши коммунальные службы уже работают над устранением повреждений, которые нанес городу враг.
Предварительно известно, что под обстрел попала Харьковская ТЭЦ.
Как сообщалось, специалисты возобновили работу резервной линии электропередач в Запорожскую АЭС, что позволяет обеспечить ее внешней электричеством.
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Вечером 11 сентября в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях наблюдаются массовые проблемы с электроснабжением.
Об этом свидетельствуют сообщения местных Телеграмм-каналов.
Это произошло после ракетных ударов в некоторых населённых пунктах указанных областей.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ракенный удар пришелся по инфраструктурному объекту.
— В результате удара – во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет воды – не работают насосы. Это подлая и циничная месть российского агрессора за успехи нашей армии на фронте, в частности - в Харьковской области, - отметил он.
Игорь Терехов добавил, что специалисты облэнерго и наши коммунальные службы уже работают над устранением повреждений, которые нанес городу враг.
Предварительно известно, что под обстрел попала Харьковская ТЭЦ.
Как сообщалось, специалисты возобновили работу резервной линии электропередач в Запорожскую АЭС, что позволяет обеспечить ее внешней электричеством.