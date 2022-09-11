Вечером 11 сентября в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях наблюдаются массовые проблемы с электроснабжением.

Об этом свидетельствуют сообщения местных Телеграмм-каналов.

Это произошло после ракетных ударов в некоторых населённых пунктах указанных областей.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ракенный удар пришелся по инфраструктурному объекту.

— В результате удара – во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет воды – не работают насосы. Это подлая и циничная месть российского агрессора за успехи нашей армии на фронте, в частности - в Харьковской области, - отметил он.

Игорь Терехов добавил, что специалисты облэнерго и наши коммунальные службы уже работают над устранением повреждений, которые нанес городу враг.

Предварительно известно, что под обстрел попала Харьковская ТЭЦ.

Как сообщалось, специалисты возобновили работу резервной линии электропередач в Запорожскую АЭС, что позволяет обеспечить ее внешней электричеством.