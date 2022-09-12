Вооруженные силы Украины уволили 5 населенных пунктов в Херсонской области: Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Миролюбовка и Сухой Пруд.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра ОК «Юг» Наталья Гуменюк во время брифинга.

Она отметила, что за последние две недели здесь освобождено более 500 квадратных километров.

— Наши успехи на протяжении последних двух недель достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от четырех до нескольких десятков километров. Есть освобожденные площади – около 500 квадратных километров. Можем провозгласить, что населенные пункты Высокополья, Нововознесенское, Белогорка, Сухой пруд и Миролюбовка на сегодняшний день уже освобождены, — заявила Наталья Гуменюк.

Однако Наталья Гуменюк подчеркнула, что даже на освобожденных территориях сохраняется определенная опасность, регион остается под обстрелами врага, а также отступая, россияне заминировали большое количество территории.

— Российские оккупанты продолжают обстреливать территориальные общины вдоль линии столкновения в Николаевской области, близ Кривого Рога, Никополя. Эти территории не были оккупированы, но враг пытается психологически давить на население, — рассказала Наталья Гуменюк.

Ранее сообщалось, что на юге Украины подразделения российских оккупантов оказались в сложном положении и пытаются вести переговоры с Вооруженными силами Украины по сдаче оружия.