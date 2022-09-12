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На юге Украины подразделения российских оккупантов оказались в сложном положении и пытаются вести переговоры с Вооруженными силами Украины по сдаче оружия.
Об этом в комментарии 24 канала заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
— Пытаются вести переговоры об условиях того, как они оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права, — отметила Наталья Гуменюк.
По ее словам, офицеры этих подразделений получили задачу оставлять позиции любым способом, который к тому времени будет доступен. Да, российские военные могут вернуться назад к своим или сложить оружие и «выйти из боевой игры», поскольку оккупанты до сих пор воспринимают это как «спецоперацию».
— Есть уже такие определенные расшатывания и деморализация, настолько глубокие, что даже командование отдает себе отчет, что им дальше двигаться некуда, – подчеркнула Наталья Гуменюк.
Она добавила, что оккупанты знают о результативных действиях украинских военных на востоке Украины.
Наталья Гуменюк сказала, что они осознают, что зажим между правым берегом Херсона и силами обороны юга будет мощным и нужно искать способы «эвакуироваться», поскольку использование любых плавсредств на реке Днепр ограничено.
Она отметила, что на юге ВСУ продвинулись вглубь захваченных территорий на несколько десятков километров.
Напомним, авиация ВСУ в течение 11 сентября на юге нанесла три удара. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 270 огневых задач , связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов.
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На юге Украины подразделения российских оккупантов оказались в сложном положении и пытаются вести переговоры с Вооруженными силами Украины по сдаче оружия.
Об этом в комментарии 24 канала заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
— Пытаются вести переговоры об условиях того, как они оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права, — отметила Наталья Гуменюк.
По ее словам, офицеры этих подразделений получили задачу оставлять позиции любым способом, который к тому времени будет доступен. Да, российские военные могут вернуться назад к своим или сложить оружие и «выйти из боевой игры», поскольку оккупанты до сих пор воспринимают это как «спецоперацию».
— Есть уже такие определенные расшатывания и деморализация, настолько глубокие, что даже командование отдает себе отчет, что им дальше двигаться некуда, – подчеркнула Наталья Гуменюк.
Она добавила, что оккупанты знают о результативных действиях украинских военных на востоке Украины.
Наталья Гуменюк сказала, что они осознают, что зажим между правым берегом Херсона и силами обороны юга будет мощным и нужно искать способы «эвакуироваться», поскольку использование любых плавсредств на реке Днепр ограничено.
Она отметила, что на юге ВСУ продвинулись вглубь захваченных территорий на несколько десятков километров.
Напомним, авиация ВСУ в течение 11 сентября на юге нанесла три удара. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 270 огневых задач , связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов.