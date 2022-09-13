Российская армия срывает злобу от своих провалов в Херсонской области на местном населении, усиливая репрессии.

Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает CT24.

По словам спикера ВСУ, российские злы не способны ответить на успехи ВСУ военным образом, а потому терроризируют местных.

– По мере того, как мы двигаемся вперед, усиливаются репрессии, женщин похищают, мужчин вывозят в неизвестном направлении, – сообщила она.

В частности, известно, что российские военные угоняют у гражданских автомобили.

Напомним, Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ «методически спланировано» и еще «на начальной стадии».