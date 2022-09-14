Армения обвинила Азербайджан в нанесении удара по пункту дислокации пограничных сил ФСБ России на территории Гегаркуникской области.
Об этом пишут Armenpress и российские провластные СМИ со ссылкой на заявление армянского министерства обороны.
Россияне были вынуждены покинуть пункт дислокации. В результате обстрела, как заявляется, были повреждены здание, где располагались российские пограничники и военная техника.
Напомним, по версии азербайджанской стороны, Азербайджан «осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки» якобы в ответ на провокацию Армении.
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Армения обвинила Азербайджан в нанесении удара по пункту дислокации пограничных сил ФСБ России на территории Гегаркуникской области.
Об этом пишут Armenpress и российские провластные СМИ со ссылкой на заявление армянского министерства обороны.
Россияне были вынуждены покинуть пункт дислокации. В результате обстрела, как заявляется, были повреждены здание, где располагались российские пограничники и военная техника.
Напомним, по версии азербайджанской стороны, Азербайджан «осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки» якобы в ответ на провокацию Армении.