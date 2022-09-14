Армения обвинила Азербайджан в нанесении удара по пункту дислокации пограничных сил ФСБ России на территории Гегаркуникской области.

Об этом пишут Armenpress и российские провластные СМИ со ссылкой на заявление армянского министерства обороны.

Россияне были вынуждены покинуть пункт дислокации. В результате обстрела, как заявляется, были повреждены здание, где располагались российские пограничники и военная техника.

Напомним, по версии азербайджанской стороны, Азербайджан «осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки» якобы в ответ на провокацию Армении.