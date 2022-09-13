|Скорость ветра:
|4.9 м/с
|Восход солнца:
|06:26
|Заход солнца:
|19:09
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:29
|Заход солнца
|19:18
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|40 грн
|41 грн
На границе Армении и Азербайджана в ночь с 12 на 13 сентября произошло обострение конфликта: стороны обвинили друг друга в провокациях и обстрелах.
Министерство обороны Республики Армения заявило, что Азербайджан задействовал артиллерийское и огнестрельное оружие большого калибра и БПЛА против военной и гражданской инфраструктуры.
— Армянская сторона имеет погибших и раненых. Подразделения ВС Армении продолжают выполнять поставленные ими боевые задачи, принимая необходимые меры по противодействию противнику, — говорится в заявлении оборонного ведомства Армении.
Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян после эскалации на армянско-азербайджанской границе провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны договорились быть на оперативной связи, сообщила пресс- служба правительства Армении в Facebook.
Местное издание Armenpress также сообщило , что Пашинян провел заседание Совета безопасности. По его итогам было принято решение об официальном обращении к РФ, Организации Договора о коллективной безопасности и Совета Безопасности ООН «в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи по агрессии против Армении».
При этом Министерство обороны Азербайджанской Республики отрицает заявления Армении.
— Новости, распространяемые в армянских СМИ и сегменте социальных сетей, о вторжении Азербайджана на территорию Армении абсурдны. Единственным агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Присутствие личного состава и техники вооруженных сил Армении в Карабахской экономической зоне Азербайджана все еще продолжается, говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.
По версии азербайджанской стороны, Азербайджан «осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки» якобы в ответ на провокацию Армении.
В это время СМИ начали публиковать видео горящих частей ВС Армении в Капанском районе.
Напомним, в августе 2022 года сообщалось, что в конфликте с регионом Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном новый этап обострения .
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
На границе Армении и Азербайджана в ночь с 12 на 13 сентября произошло обострение конфликта: стороны обвинили друг друга в провокациях и обстрелах.
Министерство обороны Республики Армения заявило, что Азербайджан задействовал артиллерийское и огнестрельное оружие большого калибра и БПЛА против военной и гражданской инфраструктуры.
— Армянская сторона имеет погибших и раненых. Подразделения ВС Армении продолжают выполнять поставленные ими боевые задачи, принимая необходимые меры по противодействию противнику, — говорится в заявлении оборонного ведомства Армении.
Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян после эскалации на армянско-азербайджанской границе провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны договорились быть на оперативной связи, сообщила пресс- служба правительства Армении в Facebook.
Местное издание Armenpress также сообщило , что Пашинян провел заседание Совета безопасности. По его итогам было принято решение об официальном обращении к РФ, Организации Договора о коллективной безопасности и Совета Безопасности ООН «в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи по агрессии против Армении».
При этом Министерство обороны Азербайджанской Республики отрицает заявления Армении.
— Новости, распространяемые в армянских СМИ и сегменте социальных сетей, о вторжении Азербайджана на территорию Армении абсурдны. Единственным агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Присутствие личного состава и техники вооруженных сил Армении в Карабахской экономической зоне Азербайджана все еще продолжается, говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.
По версии азербайджанской стороны, Азербайджан «осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки» якобы в ответ на провокацию Армении.
В это время СМИ начали публиковать видео горящих частей ВС Армении в Капанском районе.
Напомним, в августе 2022 года сообщалось, что в конфликте с регионом Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном новый этап обострения .