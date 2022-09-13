На границе Армении и Азербайджана в ночь с 12 на 13 сентября произошло обострение конфликта: стороны обвинили друг друга в провокациях и обстрелах.

Министерство обороны Республики Армения заявило, что Азербайджан задействовал артиллерийское и огнестрельное оружие большого калибра и БПЛА против военной и гражданской инфраструктуры.

— Армянская сторона имеет погибших и раненых. Подразделения ВС Армении продолжают выполнять поставленные ими боевые задачи, принимая необходимые меры по противодействию противнику, — говорится в заявлении оборонного ведомства Армении.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян после эскалации на армянско-азербайджанской границе провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны договорились быть на оперативной связи, сообщила пресс- служба правительства Армении в Facebook.

Местное издание Armenpress также сообщило , что Пашинян провел заседание Совета безопасности. По его итогам было принято решение об официальном обращении к РФ, Организации Договора о коллективной безопасности и Совета Безопасности ООН «в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи по агрессии против Армении».

При этом Министерство обороны Азербайджанской Республики отрицает заявления Армении.

— Новости, распространяемые в армянских СМИ и сегменте социальных сетей, о вторжении Азербайджана на территорию Армении абсурдны. Единственным агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Присутствие личного состава и техники вооруженных сил Армении в Карабахской экономической зоне Азербайджана все еще продолжается, говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

По версии азербайджанской стороны, Азербайджан «осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки» якобы в ответ на провокацию Армении.

В это время СМИ начали публиковать видео горящих частей ВС Армении в Капанском районе.

Напомним, в августе 2022 года сообщалось, что в конфликте с регионом Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном новый этап обострения .