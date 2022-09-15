Об этом сообщает корреспондент hromadske со ссылкой на уполномоченного по без вести пропавших Олега Котенко.

В настоящее время саперы закончили проверку территории вокруг братской могилы. На 16 сентября запланирована процедура эксгумации тел погибших.

Военный сапер с позывным «Кувалда» сообщил, что украинцы узнали об этом массовом захоронении из видео, которое им передали российские военные. Кроме того, на кладбище найдено еще по крайней мере одно захоронение неопознанного украинского военного. Всего за время оккупации на местном кладбище появилось более 460 новых могил. У большинства из них есть только номера на самодельных деревянных крестах. Напомним, Государственное бюро расследований задержало в деоккупированных Изюме и Купянске коллаборантов, работавших на российских захватчиках.