Полицейские и специалисты взрывотехнической службы обнаружили несколько мин в здании уничтоженной школы во время обследования освобожденного от оккупации села Макарово Золочевской объединенной территориальной общині Богодуховского района Харьковской области и документации последствий российских обстрелов.

«В настоящее время в селе проживает около 80 жителей. Почти в каждом здании есть следы разрушений и повреждений взрывов вражеских бомб и снарядов. Разрушены школа, детский сад, котельная. В здании уничтоженной школы полиция обнаружила несколько мин. Также мины обнаружили на обочине дороги, на улице», - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Продолжаются работы по обезвреживанию найденных боеприпасов.

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