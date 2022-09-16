В центре оккупированного Луганска в здании так называемой «генпрокуратуры ЛНР» раздался взрыв.

Как сообщают в социальных сетях, все произошло утром в пятницу, 16 сентября. По данным российских СМИ, взрыв прогремел в кабинете «генпрокурора», он ранен.

Судя по видео, в здании выбиты окна на третьем этаже. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.

Напомним, что сегодня, 16 сентября, в Херсоне произошел взрыв в здании административного суда, захваченном россиянами. В ней оккупанты разместили свою «комендатуру».