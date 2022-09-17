За прошедшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ разбили вражеский пункт управления в самом Херсоне, а также нанесли удар по понтонной переправе вблизи Садового, которая для россиян была альтернативной.

О результатах боев отчитались в оперативном командовании «Юг».

Кроме этого, фиксировалось попадание по российской станции радиоэлектронной борьбы, расположенной в Новой Каховке.

— Наша авиация нанесла 15 ударов по расположению врага, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 250 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения живой силы и техники вблизи Старой Збурьевки, — добавили в ОК.

В результате этих ударов российская армия потеряла 33 военных, 2 танка, 152мм гаубицу «Мста-Б», 120 мм мобильный миномет и 9 единиц автобронетехники.

Напомним, в Вооруженных силах Украины заявлялось, что взрывы во временно захваченном Херсоне могли произойти из-за «нервного курения» оккупантов.