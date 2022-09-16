В Вооруженных силах Украины заявили, что взрывы во временно захваченном Херсоне могли произойти из-за «нервного курения» оккупантов.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра сил охраны и обороны «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

— Мы наблюдаем повышенную нервотрепку коллаборационной власти и оккупационных войск. Они очень торопливо собирают вещи. Вполне возможно, что среди этих вещей есть и взрывоопасные. Поэтому несоблюдение мер безопасности – это их фишка. По всей вероятности, просто нервное курение, — отметила Наталья Гуменюк.

Она также прокомментировала заявление одного из коллаборантов, который сказал, что в его кабинет прилетело «приблизительно 5 HIMARS»: «Это даже для группировки (массированных обстрелов, — прим.) многовато».

Российские пропагандистские медиа сообщили, что около 11:00 в центре оккупированного Херсона произошли взрывы. На распространенном видео видно, как столб дыма поднимается за зданием облгосадминистрации. Там расположен Административный суд.

Украинский депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань отмечает, что взрыв произошел в здании суда, где размещается незаконное «правительство» и «военно-гражданская администрация» оккупантов. Он призывает жителей Херсона не ходить возле мест пребывания оккупантов, чтобы не подвергать себя опасности.

Пропагандисты заявляли, что взрыв произошел, когда оккупанты проводили «совещание глав администраций и округов». По данным оккупантов, три человека погибли и 13 получили ранения.

Напомним, что в Херсоне произошел взрыв в здании административного суда , захваченном россиянами. В ней оккупанты разместили свою «комендатуру».