Сегодня, 19 сентября, в 00:20 российская армия произвела ракетные обстрелы промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции в Николаевской области.

Об этом сообщили в госпредприятии «Энергоатом».

Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ЮАЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.

Все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших из персонала станции, к счастью, нет.

«Акты ядерного терроризма рашистов грозят всему миру. Их нужно немедленно остановить, чтобы не допустить новой катастрофы!» — говорится в сообщении.

Воронка от ночного взрыва вражеской ракеты в промышленной зоне Южноукраинской АЭС: диаметр — 4 метра, глубина — 2 метра.

Напомним, днем, 20 августа, российские оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом в Вознесенске. Позже стало известно о пострадавших, среди которых есть дети .

В «Энергоатоме» считают, что тогда российские войска могли целиться в Южноукраинскую АЭС.

Также напомним, жителей населенных пунктов, расположенных вблизи захваченной россиянами Запорожской АЭС, призывают уехать. Россияне игнорируют любые гуманитарные коридоры, поэтому граждан просят самостоятельно найти способ покинуть эти территории.

Также стало известно, что там россиянами проводится подготовка к эвакуации в Мелитополь сотрудников «Росатома».