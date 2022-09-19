Сегодня ночью, 19 сентября, российская армия нанесла удар по Южноукраинской АЭС ракетой «Искандер». Она упала в 300 метрах от ядерных реакторов.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

— Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи. В настоящее время все три энергоблока станции работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала нет, - сообщили в командовании.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российской армии по территории Южноукраинской атомной станции Николаевской области.

Ранее, 20 августа, российские кафиры попали в пятиэтажный жилой дом в Вознесенске. Позже стало известно о пострадавших, среди которых есть дети.

В «Энергоатоме» считают, что тогда российские войска могли целить в Южноукраинскую АЭС.