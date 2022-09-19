Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российской армии по территории Южноукраинской атомной станции в Николаевской области.

Он также опубликовал фото поврежденных взрывом зданий АЭС и видео с момента попадания и взрыва ракеты.

— Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Должны остановить ее, пока не поздно, — написал он.

Ранее сообщалось, что сегодня, 19 сентября, в 00:20 российская армия произвела ракетные обстрелы промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции в Николаевской области. Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ЮАЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.

Напомним, днем, 20 августа, российские оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом в Вознесенске. Позже стало известно о пострадавших, среди которых есть дети.

В «Энергоатоме» считают, что тогда российские войска могли целиться в Южноукраинскую АЭС.

Также напомним, жителей населенных пунктов, расположенных вблизи захваченной россиянами Запорожской АЭС, призывают уехать. Россияне игнорируют любые гуманитарные коридоры, поэтому граждан просят самостоятельно найти способ покинуть эти территории.

Также стало известно, что там россиянами проводится подготовка к эвакуации в Мелитополь сотрудников «Росатома».