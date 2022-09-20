В поселке Казачья Лопань на Харьковщине нашли еще две застенки, обустроенные российскими оккупантами.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Пытки расположены в подвалах подвалах железнодорожного вокзала и местного магазина. Здесь россияне пытали местных жителей и насильно их удерживали. Правоохранители ищут свидетелей, пострадавших и доказательную базу для установления причастных к преступлениям оккупантов.

Напомним, после деоккупации Харьковской области стало очевидным, что Россия повторила в Изюме именно то, что до этого творила в Буче . Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.