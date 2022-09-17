|Скорость ветра:
|2.2 м/с
|Восход солнца:
|06:31
|Заход солнца:
|19:01
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|1.2 м/с
|Восход солнца:
|06:35
|Заход солнца
|19:09
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39 грн
|39.95 грн
После деоккупации Харьковской области стало очевидно, что Россия повторила в Изюме именно то, что до этого творила в Буче. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.
Президент сообщил, что в найденных в Изюме застенках издевались не только над мирными жителями, но и над иностранцами.
— Семь граждан Республики Шри-Ланка, студентов Купянского медицинского колледжа, еще в марте захватили российские солдаты и впоследствии удерживали этих людей в подвале. Только теперь, после освобождения Харьковщины, эти люди были спасены, им оказывается надлежащая медицинская помощь, – сказал Владимир Зеленский.
Он также рассказал о расследовании на месте массового захоронения возле Изюма – там «установлено более 440 могил. О количестве похороненных там людей еще рано говорить, следственные действия продолжаются».
Президент снова подчеркнул, что «мир должен на все это отреагировать». Он сказал, что на месте массового захоронения ожидается миссия ООН, а также гарантировал «полный доступ журналистов к освобожденной территории и всем местам издевательства над людьми».
Ранее сегодня Зеленский опубликовал фотографии жертв российских оккупантов, эксгумация которых проводится на территории массового захоронения в лесу близ Изюма, и заявил, что «это должно видеть весь мир».
Как известно, под Изюмом была обнаружена братская могила украинских военных и более 460 новых захоронений.
Сообщения о массовом захоронении в освобожденном от российской оккупации Изюме «ужасают» и «возмущают», заявил советник по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
После деоккупации Харьковской области стало очевидно, что Россия повторила в Изюме именно то, что до этого творила в Буче. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.
Президент сообщил, что в найденных в Изюме застенках издевались не только над мирными жителями, но и над иностранцами.
— Семь граждан Республики Шри-Ланка, студентов Купянского медицинского колледжа, еще в марте захватили российские солдаты и впоследствии удерживали этих людей в подвале. Только теперь, после освобождения Харьковщины, эти люди были спасены, им оказывается надлежащая медицинская помощь, – сказал Владимир Зеленский.
Он также рассказал о расследовании на месте массового захоронения возле Изюма – там «установлено более 440 могил. О количестве похороненных там людей еще рано говорить, следственные действия продолжаются».
Президент снова подчеркнул, что «мир должен на все это отреагировать». Он сказал, что на месте массового захоронения ожидается миссия ООН, а также гарантировал «полный доступ журналистов к освобожденной территории и всем местам издевательства над людьми».
Ранее сегодня Зеленский опубликовал фотографии жертв российских оккупантов, эксгумация которых проводится на территории массового захоронения в лесу близ Изюма, и заявил, что «это должно видеть весь мир».
Как известно, под Изюмом была обнаружена братская могила украинских военных и более 460 новых захоронений.
Сообщения о массовом захоронении в освобожденном от российской оккупации Изюме «ужасают» и «возмущают», заявил советник по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби.