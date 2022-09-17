После деоккупации Харьковской области стало очевидно, что Россия повторила в Изюме именно то, что до этого творила в Буче. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что в найденных в Изюме застенках издевались не только над мирными жителями, но и над иностранцами.

— Семь граждан Республики Шри-Ланка, студентов Купянского медицинского колледжа, еще в марте захватили российские солдаты и впоследствии удерживали этих людей в подвале. Только теперь, после освобождения Харьковщины, эти люди были спасены, им оказывается надлежащая медицинская помощь, – сказал Владимир Зеленский.

Он также рассказал о расследовании на месте массового захоронения возле Изюма – там «установлено более 440 могил. О количестве похороненных там людей еще рано говорить, следственные действия продолжаются».

Президент снова подчеркнул, что «мир должен на все это отреагировать». Он сказал, что на месте массового захоронения ожидается миссия ООН, а также гарантировал «полный доступ журналистов к освобожденной территории и всем местам издевательства над людьми».

Ранее сегодня Зеленский опубликовал фотографии жертв российских оккупантов, эксгумация которых проводится на территории массового захоронения в лесу близ Изюма, и заявил, что «это должно видеть весь мир».

Как известно, под Изюмом была обнаружена братская могила украинских военных и более 460 новых захоронений.

Сообщения о массовом захоронении в освобожденном от российской оккупации Изюме «ужасают» и «возмущают», заявил советник по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби.