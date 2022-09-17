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Сообщения о массовом захоронении в освобожденном от российской оккупации Изюме «ужасают» и «возмущают», заявил советник по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби.
Кирби считает, что информация от официальных лиц Украины о более 400 могилах в Изюме «соответствует порочности и жестокости, с которыми российские силы ведут эту войну против Украины и украинского народа».
Соединенные Штаты продолжат «активно поддерживать усилия по документированию военных преступлений и зверств, совершенных российскими войсками в Украине, а также содействовать национальным и международным усилиям по выявлению и привлечению россиян к ответственности».
В пятницу, 16 сентября, президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии жертв российских оккупантов, эксгумация которых проводится на территории массового захоронения в лесу близ Изюма, и заявил, что «это должно видеть весь мир».
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Сообщения о массовом захоронении в освобожденном от российской оккупации Изюме «ужасают» и «возмущают», заявил советник по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби.
Кирби считает, что информация от официальных лиц Украины о более 400 могилах в Изюме «соответствует порочности и жестокости, с которыми российские силы ведут эту войну против Украины и украинского народа».
Соединенные Штаты продолжат «активно поддерживать усилия по документированию военных преступлений и зверств, совершенных российскими войсками в Украине, а также содействовать национальным и международным усилиям по выявлению и привлечению россиян к ответственности».
В пятницу, 16 сентября, президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии жертв российских оккупантов, эксгумация которых проводится на территории массового захоронения в лесу близ Изюма, и заявил, что «это должно видеть весь мир».
Как известно, под Изюмом нашли братскую могилу украинских военных и более 460 новых захоронений