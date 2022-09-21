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Вечером 20 сентября украинские защитники сбили над Херсонской областью два вражеских беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования «Південь».

«20 сентября, около 22:00 часов в небе над Херсонщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Південь» ликвидированы еще два российских беспилотника оперативно-тактического уровня, которыми оккупанты пытались проводить воздушную разведку и наведение огня», - говорится в сообщении.

19 сентября авиация ВСУ нанесла 15 ударов по врагу. 2 беспилотных разведчика оперативно-тактического уровня «Орлан-10» и «Орлан-30» уничтожены.